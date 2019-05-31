شاهد: إيطاليا تفتح 14 قاعة جديدة في معرض أوفيتزي لرسامي البندقية وفلورنسا

افتتح معرض أوفيتزي قاعات جديدة تكريما لرسامي القرنين 16 و17، وذلك في أعقاب سنة ونصف من أعمال الصيانة والتجديد بتمويل من المتبرعين. وتبلغ مساحة القاعات أكثر من 1100 متر مربع، وسوف تستقبل 105 أعمال فنية تعود لفنانين من فلورنسا والبندقية، بمن فيهم تيتيان و تينتوريتو. وكانت اللوحات محفوظة في مخازن المتحف وثلثها لم يعرض على الجمهور لسنوات عدة. وبلغت كلفة الصيانة والتشييد حوالي 700 ألف يورو.

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