الكرملين: منع المتشددين في إدلب من استهداف روسيا يقع على عاتق تركيا

طالب الكرملين الدولة التركية باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل منع المتشددين في إدلب السورية من قصف أهداف مدنية وروسية، وقال اليوم، الجمعة، إن الأمر يقع على عاتق تركيا.

وكان مكتب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد قال في بيان صدر أمس الخميس إن الرئيس أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين بضرورة تطبيق وقف إطلاق نار في إدلب السورية للحيلولة دون مقتل المزيد من المدنيين وتدفق اللاجئين على تركيا.

وأضاف البيان أن إردوغان قال إن سوريا في حاجة إلى حل سياسي. ولكن الكرملين استخدم نبرة مختلفة في بيانه المنشور على موقعه على الإنترنت بشأن الاتصال الهاتفي حيث أوضح أنه يرى أن بعض القتال ينبغي أن يستمر، مما يثير احتمال توتر بين موسكو وأنقرة بشأن تلك المسألة.

وقال الكرملين في بيانه "لاحظنا أهمية تكثيف عملنا المشترك لتحقيق الاستقرار في محافظة إدلب بما في ذلك اتخاذ إجراءات فعالة لتحييد الجماعات الإرهابية". وأضاف "تم التركيز على أهمية تكثيف عملنا المشترك لتحقيق الاستقرار بمحافظة إدلب بما في ذلك اتخاذ إجراءات فعالة لتحييد الجماعات الإرهابية".

ونزح نحو 250 ألف شخص من المنطقة الواقعة في شمال غرب سوريا وتعد آخر معقل رئيسي لقوات المعارضة في سوريا بعد هجوم شنته قوات الحكومة السورية بدعم من روسيا في أكبر تصعيد منذ الصيف الماضي في الحرب بين الجيش السوري والجماعات التي تقاتله.

وتسبب ذلك في توتر العلاقات بين روسيا وتركيا المتاخمة لمحافظة إدلب والتي تسعى للحفاظ على بعض النفوذ هناك. وتوسطت موسكو، أحد أقوى حلفاء الحكومة السورية، وتركيا في سبتمبر أيلول في اتفاق بهدف إنشاء منطقة منزوعة السلاح في إدلب تكون خالية من كل الأسلحة الثقيلة والمتشددين.

لكن موسكو التي تسعى لمساعدة الأسد في استعادة محافظة إدلب اشتكت منذ ذلك الحين من تصاعد العنف في المنطقة. وقالت إن المتشددين الذين كانوا ينتمون لجبهة النصرة يسيطرون على مساحات كبيرة من الأرض في المنطقة.