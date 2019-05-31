تحذير شديد اللهجة لمشجعي ليفربول وتوتنهام من شرطة مدريد

حذرت شرطة العاصمة الإسبانية مدريد جماهير ناديي ليفربول وتوتنهام الإنكليزيين من إثارة الشغب قبيل وبعد مباراة الفريقين بنهائي دوري أبطال أوروبا يوم غد السبت.

ويستضيف ملعب واندا ميتروبوليتانو المملوك لنادي أتليتكو مدريد المباراة وسط توقعات بحضور ما بين 70 ألف إلى 100 ألف من جماهير الفريقين في العاصمة الإسبانية خلال الحدث.

وقال دانييل فاثكيز، منسق طوارئ الشرطة الإسبانية: "هؤلاء الناس (الجماهير) يجب أن يعلموا أنهم إذا أساءوا التصرف فلن يشاهدوا المباراة لأنهم سيكون مقبوض عليهم".

وأصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) 35 ألف تذكرة مخصصين لجماهير الفريقين.

وأعلنت السلطات الإسبانية عن نشر 4700 فرد للحفاظ على أمن العاصمة خلال المباراة كما قررت عدم بيع المشروبات الكحولية بعد الساعة الخامسة مساء وإغلاق مناطق تجمعات مشاهدة المباراة عبر الشاشات العملاقة بدءاً من السادسة مساء.

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