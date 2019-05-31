شاهد: قلعة مطاطية تطير بسبب شدة الرياح وسقوط 5 أطفال جرحى في روسيا

جرح خمسة أطفال على الأقل في مدينة أولان-أوديا الروسية، يوم الخميس، بعدما دفعت الرياح القوية لعبة، وهي عبارة عن قلعة من المطاط المنفوخة، إلى الطيران والسقوط وسط شارع مزدحم بالسيارات.

ويظهر شريط فيديو نشرته وكالة التلفزيون المركزي الصيني – CCTV الأطفال يقعون من القلعة المطاطية المتطايرة، التي حطت في نهاية المطاف في أحد الشوارع.

وتقول السلطات الروسية المحلية إن خمسة أطفال تتراوح أعمارهم بين أربعة أعوام وستة جرحوا في الحادثة، ثلاثة منهم في حالة حرجة في المستشفى. وتضيف أن تحقيقاً جنائياً فتح ولكن لا نتائج حتى الساعة.

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