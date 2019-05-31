شاهد: آلاف الجزائريين يتظاهرون للمطالبة بالتخلص من النخبة الحاكمة

خرج آلاف المتظاهرين الجزائريين اليوم الجمعة للأسبوع الخامس عشر على التوالي منذ بدء الاحتجاجات التي أدت إلى استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة مطالبين بتأجيل الانتخابات الرئاسية والتخلص مما أسموه بالنخبة السياسية الحاكمة.

واستمرت المظاهرات في شهر رمضان رغم تراجع الأعداد المشاركة مقارنة بذروة الاحتجاجات المناهضة لبوتفليقة.

ويطالب المتظاهرون بتنفيذ إصلاحات سياسية والإطاحة بكل المسؤولين الذين كانوا جزءا من النخبة الحاكمة في البلاد منذ استقلالها عن فرنسا في 1962.

ومهدت الإطاحة ببوتفليقة الطريق لبدء مرحلة انتقالية من المقرر أن تنتهي بإجراء انتخابات رئاسية في الرابع من يوليو تموز.

لكن المتظاهرين يطالبون الآن باستقالة المسؤولين الانتقاليين المعنيين بالإشراف على التصويت بما يشمل الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي.

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