شاهد: "أرباص" لصناعة الطائرات تحتفي بخمسينيتها بعيدا عن الأبهة

احتفت شركة أرباص لصناعة الطائرات بالذكرى 50 لتأسيسها، في إحياء ليوم 29 أيار/مايو 1969 عندما وقعت فرنسا وألمانيا الغربية اتفاقية التأسيس، في محاولة لاحياء صناعة الطائرات ودعم المصالحة لما بعد الحرب العالمية الثانية.

وقد استدعت أرباص طاقمها في مدينة تولوز "لاحتفال خاص"، تم خلاله استعراض لطائراتها رغم أن العرض كان محدودا بسبب الظروف الجوية غير الملائمة.

وقد أضحت أرباص رمزا للطموح الأوروبي و معترفا بها في عالم الطيران، بعد أن تغلبت على الهيمنة الأمريكية فيما يخص الأسواق التجارية، عندما صنعت طائرتها "أي – 300".

وتتجه جهود أرباص اليوم إلى التركيز على تصنيع النماذج الصغيرة والرشيقة من الطائرات من قبيل أي-350، التي يتوقع أن تكون نسختها مغايرة خلال معرض باريس للطيران الشهر المقبل، والذي يفتتح أبوابه يوم 17 حزيران/يونيو.

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