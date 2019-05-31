شاهد: أول جسر للطريق السريع بين الصين وروسيا

تم، الجمعة، ربط أول جسر للطريق السريع عبر الحدود يربط بين الصين وروسيا، بعد أن بدأت الأشغال به في كانون الثاني/ديسمبر من عام 2016. وسيربط الجسر مدينة "خه هي" بمقاطعة هيلونغجيانغ بشمال شرق الصين بمنطقة بلاجوفيشتشينسك بضواحي إقليم أمور الروسي على الجانب الآخر من نهر هيلونغجيانغ.

وقال هوانغ يون يونغ، وهو مهندس صيني: "على الرغم من اختلاف المعايير الفنية، إلا ان الجانبان استخدما المستوى الأعلى منها، إننا نختار المعيار الأكثر متانة وملائمة لجودة أفضل، ونقرر على هذا الأساس استخدامها في البناء".

وسيكون الجسر طريقا جديدا للنقل البري يربط بين المنطقتين الصينية والروسية وتبعدان عن بعضهما أقل من 700 متر، بعدما كان يتم نقل البضائع بين المنطقتين عبر الشحن بالسفن.

وسيقوم المهندسون والعمال بانهاء أشغال الجسر ليكون جاهزا للاستخدام بحلول نهاية هذا العام، ومن المتوقع ينقل هذا الطريق 1.4 مليون مسافر وثلاثة ملايين طن من البضائع في 2020.

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