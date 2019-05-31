شاهد: حديقة روما ترحب بتوأمين جديدين من حيوان الليمور

رحب رواد حديقة روما بتوأمين من حيوانات الليمور التي هي من فصال القردة، عندما عرضت على الجمهور لأول مرة منذ ولادتها الشهر الماضي.

وأظهرت حيوانات الليمور الكثير من الحركية وهي تتفاعل مع بعضها البعض، وتكتشف أركان الحديقة وهي تعتلي ظهور أمهاتها . ويعتبر حيوان الليمور اجتماعيا للغاية وتربية المواليد الجدد منهم هي مهمة مشتركة للمجموعة.

وتعد مدغشقر الموطن الأصلي لحيوان الليمور، وأهم ما يميزها هو ذيله الطويل والأسود والمخطط بالأبيض.

وكانت أعداد حيوان الليمور تقلصت إلى نحو ربع العدد خلال السنوات 25 الأخيرة، وذلك بسبب الصيد العشوائي خاصة، وقد أضحى الليمور مهددا بالانقراض، وفق الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة.

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