وفاة لاعب أرسنال وأشبيلية السابق خوسيه أنطونيو رييس في حادث سيارة

توفي خوسيه أنطونيو رييس لاعب أشبيلية وأرسنال السابق، عن عمر ناهز 35 عاما في حادث سير يوم السبت. وقال نادي أشبيلية، المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، في بيان بحسابه على تويتر: "لا يمكن أن نعلن نبأ أسوأ من ذلك. لاعبنا السابق المحبوب خوسيه أنطونيو رييس توفي في حادث سير".

تأجيل مباريات الأحد

وكان رييس يلعب بين صفوف إكستريمادورا في دوري الدرجة الثانية الإسباني. وتأجلت سبع مباريات كانت مقررة في الدرجة الثانية غدا الأحد، وبينها لقاء إكستريمادورا مع قادش، حتى الثلاثاء.

وخاض رييس مباراته الأخيرة ضد ألكوركون في 18 مايو أيار حيث فاز إكستريمادورا 1-صفر. وقال النادي في بيان: "بقلب مكسور يعلن إكستريمادورا وفاة لاعبه خوسيه أنطونيو رييس في حادث سير. نسأل الجميع الدعاء له".

كما لعب رييس جناحا أيسر لأرسنال وريال مدريد وأتليتيكو مدريد وأندية أخرى، وشارك في 21 مباراة مع منتخب إسبانيا. وقالت وسائل إعلام إسبانية إن الحادث وقع على طريق يربط بين مسقط رأسه أوتريرا وأشبيلية. وقال نادي أشبيلية في بيانه إن ابن عم رييس، جوناثان رييس، توفي أيضا في الحادث.

وخاض رييس مباراته الاحترافية الأولى مع أشبيلية وعمره 16 عاما، وانتقل لأرسنال في يناير كانون الثاني 2004 مقابل 17 مليون جنيه استرليني، وكان ضمن التشكيلة الشهيرة التي فازت بالدوري الإنجليزي الممتاز في ذلك الموسم بدون هزيمة.

نقل سيارة اللاعب رييس وهي حطام من مكان الحادث في أوتريرا

مسيرة حافلة بالتجارب الكروية

وقال أرسنال في حسابه على تويتر: "كان خوسيه جزءا من فريقنا الشهير الذي لا يقهر، وكان صاحب شعبية كبيرة في نادينا وسيحمل دائما مكانا خاصا في قلوبنا. قلوبنا مع أسرته وأصدقائه".

وانضم رييس لريال مدريد على سبيل الإعارة في موسم 2006-2007، وفاز بدوري الدرجة الأولى الإسباني وانتقل لاحقا إلى جاره أتليتيكو، قبل العودة لنادي طفولته أشبيلية في 2012 ليحرز معه ثلاثة ألقاب متتالية في الدوري الأوروبي بين 2014 و2016. ولعب بعد ذلك في إسبانيول ثم شينجيانغ تيانشان ليوبارد الصيني قبل عودته لإسبانيا للإنضمام إلى إكستريمادورا في يناير كانون الثاني.

وقال سيرجيو راموس قائد منتخب إسبانيا، وهو زميل سابق لرييس في أشبيلية، على وسائل التواصل الاجتماعي: "أنا محطم، ليس لدي أي كلمات. سنتذكره دائما. ارقد في سلام يا أخي".

وتأتي وفاة رييس بعد 12 عاما من وفاة أنطونيو بويرتا الظهير الأيسر لأشبيلية، بسبب نوبة قلبية خلال مباراة. وقال مونشي المدير الرياضي للنادي الأندلسي: "من المستحيل تصديق هذه الأنباء. ارقد في سلام يا خوسيه أنطونيو رييس... كنت جناحا أيسر عظيما". كما نعى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحاد الإسباني اللاعب الراحل.

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