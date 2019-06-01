شاهد.. معرض في نيويورك لمواد طبية ومستحضرات تجميل مصنوعة من القنب

عرضت مئات الشركات منتجاتها في المعرض العالمي للقنب والحشيش بمركز غافيتس العالمي للأعمال بنيويورك حيث يأمل المنظمون أن يساهم هذا الحدث في تثقيف الجمهور بالمواد المصنوعة من القنب. فمع السماح بالاستخدام الترفيهي للقنب في 10 ولايات إضافة إلى مقاطعة كولومبيا وتقنين الماريخوانا في 23 ولاية، يبدو أن الماريخوانا في طريقها لتصبح صناعة تصل أرباحها إلى 80 مليار دولار في الولايات المتحدة بحلول عام 2030 حسب تقديرات بعض التقارير الاقتصادية.

ويبدو أن العديد من الشركات تسعى إلى الاستثمار في هذا المجال الذي كان ينظر إليه على أنه غير قانوني قبل عقد من الزمن حيث عرضت شركات أجهزة ومواد لاستعمال القنب كالسجائر الإلكترونية وعلب التعبئة والتغليف إضافة إلى كريمات وزيوت القنب التي أصبحت أكثر شعبية منذ ظهور زيت القنب في اتفاقية التنوع البيولوجي حيث أصبح يستخدم في العديد من المنتجات كالمشروبات والصابون ومزيلات العرق.

رويترز

وتمّ عرض مواد مشتقة من القنب يتم استخدامها في معالجة القلق وتخفيف التوتر دون اللجوء أو الإفراط في تناول الماريخوانا. وهناك أيضا مستحضرات تجميلية ومضادات للالتهابات ومكافحة البثور يدخل القنب في صناعتها.

ويتوقع المشرفون على المعرض أن يحقق استخدام القنب في مجال التجميل أرباحا قد تتجاوز 25 مليار دولار خلال 10 سنوات، وهو ما يمثل ما بين 10 و15 في المائة من مبيعات مستحضرات العناية بالبشرة على المستوى العالمي.

بعض مشاهير هوليود على غرار جنيفر أنيستون وماندي مور وأوليفيا وايلد دعموا فكرة المنتجات والمستحضرات التي تخضع للتنوع البيولوجي خلال المقابلات الإعلامية. وفي الوقت الذي دعا البعض إلى تبني اتجاه لتحرير قوانين القنب في الولايات المتحدة، حظر محرك "غوغل" بعض التطبيقات التي تسهل وتروّج بيع الماريخوانا أو المنتجات ذات الصلة، كجزء من التغيير في سياسة المحتوى الخاصة بالمؤسسة.

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