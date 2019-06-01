إن كنت من زبائن "أوبر" انتبه لسلوكك.. أو ستُحجب عنك الخدمة

أعلنت شركة أوبر الأمريكية أنها ستمنع ركاب سياراتها الذين تقل أعدادهم عن مستوى معين تعتبره الشركة غير مقبول. وأفاد موقع "انسايدر" على الانترنت أن ذلك يشبه النظام الذي يخضع له السائقون منذ مدة، والذي يضر بإمكانية عملهم أحيانا.

وبعيد الاعلان عن هذا الاجراء، أضحى موقع التواصل الاجتماعي تويتر على الانترنت مسرحا للانتقادات والمديح في الآن نفسه بخصوص تلك الإجراءات المقبلة، رغم أن الشركة لم تقدم تفاصيل بخصوص مستوى الأعداد الدنيا.

ومن بين الردود النارية على ذلك الإعلان، نجد مقارنة لما جرى في إحدى حلقات "بلاك ميرر" على نتفليكس سنة 2016، والتي تصور عالما يمكن فيه لجميع المواطنين أن يعطوا علامات، ومجموع النقاط الخاص الذي يقدمه الأشخاص، يؤثر بعد ذلك في مسائل من الحياة اليومية مثل السكن أو الزواج.

ومن بين الردود أيضا اعلن أناس آخرون أن هذا النظام يشبه نظام القروض الاجتماعية الصيني، والذي أحدث بهدف مكافأة الأشخاص أو معاقبتهم بحسب سلوكهم. وظهر استياء في صفوف المنتقدين تعلق بالطريقة التي يمكن أن تؤجل بها الأعداد بحسب العمر والعرق والجنس.

في المقابل وجد الإعلان معجبين، وقد رأوا أن مقترح أوبر الخاص بالتقييم هو وسيلة لحماية السائقين في نيويورك مثلا، ووسيلة لمنع الركاب الذين يهددون أمن أولئك السائقين، أو الذين يتفوهون بعبارات عنصرية، خاصة إثر هجوم عنيف صور هذا الأسبوع. وخلصت ملاحظات المعجبين بالقول إن المسؤولية ينبغي أن تكون متبادلة، بين الركاب والسائقين.

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