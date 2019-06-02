غرق مهاجرين اثنين على الأقل وفقد 25 في انقلاب قارب قبالة ساحل ليبيا

ذكر متحدث باسم خفر السواحل الليبي يوم الأحد أن ما لا يقل عن مهاجرين اثنين لقيا حتفهما، وفُقد نحو 25 آخرين لدى انقلاب قاربهم المطاطي قبالة ساحل غرب ليبيا.

وقال المتحدث أيوب قاسم إن دورية تابعة لخفر السواحل انتشلت ما إجماليه 73 مهاجرا، على بعد 20 كيلومترا تقريبا قبالة ساحل بلدة القره بوللي، التي تبعد نحو 49 كيلومترا إلى الشرق من العاصمة طرابلس، وأضاف أنه جرى انتشال جثتي امرأة وطفل.

ومن بين المهاجرين 40 رجلا و25 امرأة وثمانية أطفال من السودان وكينيا وساحل العاج ونيجيريا. وقال قاسم: "تم العثور على قارب مطاطي دون محرك ومهاجرين حوله متشبثين بما تبقى منه".

وقالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إن 2297 مهاجرا لقوا حتفهم أو فقدوا في البحر المتوسط العام الماضي، من حوال 117 ألف وصلوا إلى أوروبا بحرا.

وأصبح ساحل غرب ليبيا نقطة المغادرة الرئيسية للمهاجرين، مع استغلال المهربين الفوضى التي تعم البلاد، منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.

لكن اتفاقا ساندته إيطاليا مع السلطات المحلية في بلدة صبراتة، مركز التهريب السابق في غرب ليبيا، في يوليو/تموز 2017 أسهم في تفكيك شبكات التهريب داخل البلاد.

وعزز خفر السواحل دورياته بعد حصوله على قوارب جديدة من إيطاليا، في إطار مساعي الحكومة اليمينية هناك، لمنع المهاجرين من الوصول إلى الشواطئ الإيطالية من أفريقيا.

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