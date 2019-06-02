وزير الدفاع الصيني للأميركيين: سنقاتل حتى النهاية لاسترداد تايوان

انتقد وزير الدفاع الصيني وي فنغ الولايات المتحدة يوم الأحد بسبب دعمها استقلال تايوان وقيامها بعمليات بحرية في بحر الصين الجنوبي، المتنازع عليه، وقال إن الصدام أو الحرب بين البلدين سيكون كارثة.

وقال وي فنغ في كلمة أمام منتدى شانغري-لا الأمني في سنغافورة إن الصين "ستقاتل حتى النهاية" كل من يحاول فصل الصين عن تايوان، التي تعتبرها بكين جزءا من أراضيها، التي سيتم استرداها بالقوة إذا لزم الأمر.

وقال وي قائد القوات المسلحة في جيش التحرير الشعبي الصيني فيما كان يرتدي البزة العسكرية "لن تنجح محاولات تقسيم الصين. أي تدخل في مسألة تايوان محكوم عليه بالفشل".

وأضاف وي في إشارة واضحة للولايات المتحدة إن "بعض الدول من خارج المنطقة تأتي إلى بحر الصين الجنوبي لاستعراض عضلاتها باسم حرية الملاحة".

وقال وي إن الصين "ستقاتل حتى النهاية" إذا كانت الولايات المتحدة تريد القتال بشأن القضايا التجارية. ولكن إذا كانت واشنطن تريد الحوار "سنبقى الباب مفتوحا".

أيضاً عن الصين على يورونيوز: