غارات إسرائيلية على القنيطرة تسفر عن مقتل وجرح 10 جنود

قالت وسائل الإعلام الرسمية السورية نقلاً عن مصدر عسكري إن ثلاثة جنود قتلوا كما أصيب سبعة آخرون نتيجة إطلاق إسرائيل صواريخ باتجاه ريف القنيطرة الشرقي.

وقال المصدر إن القصف أسفر "عن بعض الخسائر المادية".

وكان التلفزيون السوري قد ذكر أن انفجارات ضخمة وقعت قرب دمشق في ساعة مبكرة من صباح اليوم، الأحد، مضيفاً أن "الدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية في ريف دمشق الجنوبي" بعد أن قالت إسرائيل إن صاروخين أطلقا من سوريا باتجاه مرتفعات الجولان المحتلة.

وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي في ساعة متأخرة من مساء السبت إن صاروخين أطلقا باتجاه مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل ولم يتسببا في سقوط ضحايا.

وذكرت المتحدثة أن التفاصيل لا تزال قيد البحث مشيرة إلى أن الجهة المسؤولة عن إطلاق الصاروخين لم تعرف بعد.

ونشر الجيش الإسرائيلي شريط الفيديو أعلاه، حصلت عليه وكالة رويترز للأنباء، يوثق ما يزعم الجيش فيه أنها أهداف عسكرية سورية أغارت عليها القوات الجوية صباح اليوم.

وشنت إسرائيل في السنوات الأخيرة مئات الضربات ضد أهداف إيرانية وأهداف لحزب الله في سوريا.

وقال الجيش الإسرائيلي يوم الإثنين إنه هاجم موقع مدفعية مضادة للطائرات في سوريا بعد تعرض طائرة إسرائيلية لإطلاق نار، وذكرت وسائل إعلام رسمية سورية أن جنديا قتل في القصف.

أيضاً على يوروينوز: