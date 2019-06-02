رئيس السلفادور الجديد نجيب أبو كيلة يتعهد بعلاج بلاده "الطفل المريض"

تولى رئيس السلفادور الجديد نجيب أبو كيلة مهام منصبه، وتعهد بعلاج البلد الواقع في أمريكا الوسطى والذي وصفه بأنه "طفل مريض"، بعد أن أدت سنوات من العنف والهجرة إلى توتر العلاقات مع الولايات المتحدة.

ووضع أبو كيلة (37 عاما) الفلسطيني الأصل، والذي كان يشغل منصب رئيس بلدية سان سلفادور حدا لنظام الحزبين، الذي سيطر على البلاد لثلاثة عقود بعد أن فاز بأصوات أكثر مما حصل عليه جميع المرشحين الآخرين في الانتخابات الرئاسية في فبراير/شباط.

وقال أبو كيلة لحشد من الناس: "بلادنا مثل طفل مريض والآن على الجميع الاعتناء به... علينا أن نعاني قليلا الآن، وعلينا أن نشعر بقليل من الألم ونتحمل مسؤوليتنا، وكلنا كأخوة لندفع هذا الطفل إلى الأمام".

وتعهد أبو كيلة برفقة زوجته الحبلى غابرييلا رودريغيز باتخاذ قرارات صعبة لهذا البلد الفقير، خلال فترة ولايته التي تستمر خمس سنوات دون أن يذكر تفاصيل.

وتخالف رئاسة أبو كيلة سيطرة دامت نحو 30 عاما لحزبين على السلطة في البلاد، هما حزب التحالف الوطني الجمهوري، وجبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني.

وسيتعين على أبو كيلة الذي انتقد بكين من قبل أن يوازن بين مصالح الصين والولايات المتحدة. وقالت السفارة الصينية في السلفادور في بيان على تويتر إن أبو كيلة قال لمبعوث خاص إنه يعتبر الصين دولة صديقة، وإن هناك فرصا عظيمة للعمل معاها. وهنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبو كيلة على تويتر، قائلا إن الولايات المتحدة مستعدة للعمل معه "لتعزيز الرخاء في السلفادور".

وهدد ترامب مرارا بقطع المساعدات عن السلفادور، وكذلك غواتيمالا وهندوراس المجاورتين، إذا لم تبذل هذه البلدان مزيدا من الجهود، للحد من الهجرة إلى الولايات المتحدة.

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