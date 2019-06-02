بومبيو رداً على روحاني: مستعدون لمحادثات مع طهران دون شروط مسبقة

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الأحد إن بلاده مستعدة للحديث مع إيران دون شروط مسبقة لكنه أضاف أن واشنطن بحاجة إلى أن ترى إيران تتصرف كدولة عادية.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السويسري في مدينة بيلينزونا جنوب البلاد "نحن بالتأكيد مستعدون لإجراء تلك المحادثات عندما يتمكن الإيرانيون من إثبات أنهم يريدون التصرف كدولة عادية".

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أشار يوم السبت إلى استعداد إيران لإجراء محادثات إذا أبدت واشنطن الاحترام، لكنه أكد أن طهران لن تذهب إلى المحادثات بدافع الضغوط.

وفي وقت سابق من صباح اليوم قال هذا يحيى رحيم صفوي، وهو أحد كبار مساعدي الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي العسكريين، إن السفن العسكرية الأمريكية في الخليج تقع في مرمى الصواريخ الإيرانية محذرا من أن أي اشتباك بين البلدين سيرفع أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل.

وانزلقت إيران والولايات المتحدة لمواجهة أكثر حدة على مدى الشهر الماضي بعد عام من انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الموقع بين طهران وقوى عالمية بهدف تقييد البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع عقوبات دولية مفروضة عليها.

وأعادت واشنطن فرض العقوبات العام الماضي وشددتها في مايو-أيار من خلال الطلب من كل الدول وقف كل واردات النفط الإيراني. وظهرت في الأسابيع الماضية تلميحات لمواجهة عسكرية وأعلنت الولايات المتحدة أنها سترسل قوات إضافية للشرق الأوسط ردا على تهديد إيراني.

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