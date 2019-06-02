شاهد.. توأمان من حيوان الليمور يلعبان في حديقة حيوان روما

استقبلت حديقة حيوان في روما يوم الخميس ضيفين جديدين من حيوان الليمور.

ووُلد الصغيران في أبريل الماضي، لكن تم تأجيل عرضهما للزوار حتى يوم 30 ماي الماضي.

اسحق ياديد، المسؤول عن الحديقة ألمح إلى أن الضيفين الجديدين أضافا نوعا من المرح على المجموعة، حيث بدآ باللعب والتفاعل حتى مع حيوانات الليمور البالغة.

يذكر أن الليمور هو حيوان اجتماعي، تقع مهمة تربية المواليد الجدد على المجموعة بأكملها.

وفي الفيديو تظهر الأم وهي تحمل طفليها بعد أيام من ولادتهما.

وتعتبر مدغشقر الموطن الأصلي لهذا الحيوان، وقد تراجعت أعداده في السنوات الأخيرة بسبب الصيد الجائر، وقد تم الإعلان أن هذا الحيوان مهدد بالانقراض.

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