تراجع شعبية الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا يجبر زعيمته على الاستقالة

قالت زعيمة الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني أندريا ناليس إنها ستتنحى عن منصبيها كزعيمة للحزب وكزعيمة لكتلته البرلمانية، مؤكدة أنها لا تجد الدعم الذي تحتاجه لمواصلة مسيرتها على رأس الحزب.

ويأتي هذا التحرك بينما أظهر استطلاع للرأي يوم السبت أن حزب الخضر صار الأكثر شعبية في ألمانيا، متجاوزا شعبية المحافظين بزعامة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، في حين تراجعت شعبية الحزب الديمقراطي الاشتراكي إلى أدنى مستوى في تاريخه.

زعيمة الحزب الديمقراطي الاشتراكي أندريا ناليس رويترز

وقالت ناليس في بيان أصدره حزبها يوم الأحد: "المناقشات داخل الكتلة البرلمانية والمعلومات التي حصلنا عليها من داخل الحزب أظهرت لي أنني لم أعد أمتلك الدعم اللازم للقيام بواجباتي".

وأضافت أنها ستستقيل من منصبها كزعيمة للحزب يوم الاثنين بينما ستستقيل عن زعامة الكتلة البرلمانية للحزب يوم الثلاثاء.

وكان من المقرر أن تواجه ناليس استفتاء على منصبها يوم الثلاثاء بعد أن قوبل قرارها البقاء في ائتلاف مع حزب المحافظين بانتقادات من تيار اليسار في الحزب.

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