ترامب يقترح عراب بريكست لمفاوضة بروكسل ويرى "فاتورة" الـ 50 مليار هائلة

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه يجب على بريطانيا رفض دفع تكاليف انفصالها عن الاتحاد الأوروبي والتي تبلغ 39 مليار جنيه إسترليني، والانسحاب من محادثات الخروج من الاتحاد إذا لم تعط بروكسل بريطانيا ما تريده.

وأضاف ترامب في مقابلة أجراها مع صحيفة صنداي تايمز، قبل زيارة بريطانيا الإثنين المقبل "إنه يجب على زعيم بريطانيا المقبل إرسال نايجل فاراج المؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لإجراء المحادثات مع الاتحاد".

ومن بين المرشحين لرئاسة الحكومة وزير الخارجية السابق بوريس جونسون الذي أشاد به ترامب في مقابلة مع صحيفة ذا صن يوم الجمعة إلى جانب دومينيك راب وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي السابق ووزير الداخلية ساجد جاويد.

وقال ترامب أيضا إن عدم إشراك حزب المحافظين لفاراج زعيم حزب بريكست في المفاوضات مع بروكسل خطأ بعد نجاحه في انتخابات البرلمان الأوروبي الشهر الماضي.

وقال ترامب "أحب نايجل كثيرا فهو لديه الكثير ليقدمه إنه شخص ذكي للغاية.

"إنهم لم يشركوه ولكني أعتقد أنهم سيفعلون صوابا بإشراكهم له".

وبشأن تكاليف الانسحاب من الاتحاد الأوروبي قال ترامب "لو كنت مكانهم لما دفعت 50 مليار دولار .هذا رقم ضخم".

ونبه ترامب الوزراء البريطانيين إلى ضرورة توخي الحذر وعدم تعريض تبادل معلومات المخابرات للخطر من خلال السماح لشركة هواوي تكنولوجيز الصينية بالدخول إلى شبكة الجيل الخامس من الهواتف المحمولة ببريطانيا.

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