شاهد: إنزال سيارة تسلا الكهربائية في الماء لمدة 24 ساعة بعد احتراقها

اشتعلت النيران في سيارة من طراز تسلا بأحد نقاط الشحن في مدينة أنتويرب البلجيكية الليلة الماضية. رجال الإطفاء سرعان ما وصلوا إلى مكان الحادث وتمكنوا من اخماد الحريق.

ولكنهم اتبعوا إجراءات خاصة كتلك التي يجب اتباعها عند اخماد النيران في السيارات الكهربائية حيث غمروا السيارة في حاوية مياه لمدة 24 لضمان إخماد الحريق بشكل نهائي لأن السيارات الكهربائية يمكن أن تشتعل من جديد بعد اخماد الحريق نظرا لطبيعة المواد الكيماوية التي تدخل في تركيبة بطارياتها.

مالكا السيارة، وهما زوجان هولنديان أخبرا فرق اٌطفاء أنهما شمّا رائحة حريق عندما غادرا المنزل، وأثناء عملية الشحن في بلجيكا اشتعلت النيران في السيارة، ولحسن الحظ لم يصابا خلال الحريق.

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