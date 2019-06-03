غوغل تعد بفتح تحقيق لكشف أسباب تعطل خدماتها أربع ساعات

صرحت شركة غوغل يوم بأن يوتيوب، ج-ميل، وتقويم غوغل بالإضافة الى الخدمات الأخرى المرتبطة بغوغل، تعطلت عن العمل لأربع ساعات في الولايات المتحدة. وأضافت الشركة ل أن بي سي بأن مستويات الازدحام كانت السبب الرئيسي في حالات فشل الاتصال وصرحت الشركة أن معظم العطل كان في الجزء الشرقي للولايات المتحدة.

ومن ضمن الخدمات التي تم تعطيلها غوغل درايف وأدوات التحرير وعرض المستندات إضافة إلى صوت غوغل واثنين من أهم محركات البحث الداخلية لغوغل كلاود سيرفس وكوميوت انجن قد أصيبوا بالعطل أيضا.

وأكدت الشركة أن المشكلة الرئيسية قد تم حلها للغالبية العظمى من المستخدمين وسيتم إيجاد حل أفضل في المستقبل القريب. كما كتبت على صفحة خدمات غوغل كلاود:

" سنجري تحقيقًا داخليًا في هذه المشكلة وسنقوم بإجراء تحسينات على أنظمتنا للمساعدة في منع تكرار التعطيل في المستقبل أو تقليله. سنقدم تقريرا مفصلا عن هذا الحادث بمجرد الانتهاء من تحقيقنا الداخلي."

وصرحت داون ديتكتر- موقع معني بالكشف عن المشاكل الرقمية- بأن العطل شمل فرنسا، بريطانيا، اسبانيا والبرازيل

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