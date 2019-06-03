العراق: الحكم بالإعدام على فرنسيين اثنين آخرين بتهمة الانتماء لداعش

قضت محكمة عراقية بإعدام فرنسيين اليوم الاثنين 3 حزيران/يونيو لانتمائهما لتنظيم الدولة الإسلامية، ليرتفع عدد الفرنسيين الصادر ضدهم أحكام بالإعدام في العراق إلى 11 شخصا، بحسب ما صرح به ممثل الادعاء في حديث لوكالة رويترز.

ويجري القضاء العراقي محاكمات لآلاف من المقاتلين المشتبه في انتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية بمن فيهم مئات الأجانب الذين ألقي القبض عليهم بعد انهيار معاقل التنظيم وهزيمته.

المدانون الأحد عشر بين 280 محتجزا عراقيا وأجنبيا سلمتهم قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة في شباط/فبراير للسلطات العراقية.

وذكرت مصادر عسكرية آنذاك إن المجموعة تتضمن 14 فرنسيا لكن يبدو أن بعض الأجانب المقيمين في فرنسا جرى تحديد هويتهم على سبيل الخطأ على أنهم فرنسيون.

ويمكن استئناف الأحكام.

موقف فرنسا

وقالت حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا تعارض من حيث المبدأ في أي وقت وفي أي مكان عقوبة الإعدام لكنها تحترم سيادة العراق.

هذا وجرت محاكمة تونسي صدر عليه حكم بالإعدام مع بعض الفرنسيين الأسبوع الماضي كما سيمثل تونسي آخر أمام المحاكمة الأسبوع المقبل.

من جانبها قالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان ومقرها نيويورك يوم الجمعة إن أحد الفرنسيين الذين صدر عليهم حكم الأسبوع الماضي قال للمحكمة إنه أُرغم على الاعتراف وإن فرنسيا آخر قال للقاضي إنه تعرض للتعذيب.

وذكرت أن عدد المحتجزين الفرنسيين الذين جرى نقلهم للعراق بلغ 11.

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