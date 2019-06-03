فتاة تتعرض لجروح خطيرة بسبب هجوم لسمكة قرش في نورث كارولينا

تعرضت مراهقة في السابعة عشر من عمرها لجروح خطيرة بعد أن هاجمتها سمكة قرش على شاطئ في ولاية نورث كارولينا.

بول تيري أحد أفراد فريق الإنقاذ على الشاطئ قال إن الفتاة تعرضت لهجوم يوم الأحد أثناء ممارستها السباحة.

مسؤول في الدفاع المدني في أتلاتنيك بيتش قال إن المراهقة أصيبت بجروح عميقة في ساقها والحوض واليدين.

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وقد تم نقل المصابة بهليكوبتر إلى مركز طبي في غرينفيل، على بعد حوالي 80 كيلومترا من مكان الحادث.

وقد أصدر المركز بيانا أكد فيه أن الفتاة في صحة جيدة.