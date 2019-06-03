شاهد.. حرب الطماطم في كولومبيا

اشتعلت حرب الطماطم في كولومبيا يوم الأحد، حيث بدأ حشد كبير من الناس برشق بعضهم البعض بالطماطم.

هذه المعركة ما هي إلا حدث تقليدي سنوي يعرف باسم "توماتينا" ويقام في بلدة سوتامارشان، وهي جزء من مهرجان ثقافي في نهاية كل موسم حصاد، خاصة وأن هذه البلدة التي تبعد حوالي ساعتين شمال العاصمة بوغوتا، مشهورة بزراعة الطماطم.

وبعد كل معركة تُصبغ البلدة ووجوه المشاركين باللون الأحمر.

هينر سواريز منظم هذا الحدث قال إن الطماطم المستخدمة في هذه المعركة هي من الطماطم غير الصالحة للاستهلاك.

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