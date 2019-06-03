شاهد: مصر تدخل موسوعة غينيس بطاولة إفطار يزيد طولها عن 3000 متر

حضر ما يقرب من 7000 حفل إفطار رمضاني في العاصمة الإدارية المصرية الجديدة السبت 1 يونيو 2019 شرق القاهرة.

ويبلغ طول هذه الطاولة المصرية أكثر من 3000 متر وهو ما مكنها من بلوغ بالرقم القياسي العالمي لأطول طاولة غذاء في رمضان.

وبذلك دخلت مصر موسوعة غينيس بعد التغلب على الرقم القياسي السابق في عام 2018 المسجل بواسطة بلدية عجمان في دولة الإمارات العربية المتحدة بطاولة يبلغ طولها 2983.64 متر تسع 6000 شخص.

وحطمت الطاولة المصرية الرقم القياسي القديم بـ 200 متر، وبلغ طول الطاولة المصرية 3189.83 متر.

يأتي هذا السجل الجديد في موسوعة غينيس بعد افتتاح مصر لأكبر جسر معلق في العالم. يعبر النيل شمال وسط مدينة القاهرة. يعتبر رابطًا رئيسيًا على الطريق السريع الممتد من البحر الأحمر في الشرق إلى ساحل البحر المتوسط ​​في شمال غرب مصر.

و قال ممثل وسائل الإعلام المصرية والسجلات العالمية لموسوعة غينيس، وليد عبد الرحمن سعيد:

"تم تقديم طلب من العاصمة الإدارية إلى موسوعة غينيس لتسجيل أطول طاولة احتفال بالإفطار في العالم. بعد أخذ هذه القياسات ومقارنتها بالبيانات الموجودة ،وجدت موسوعة غينيس أن تفي الطاولة بشروط الوصف الذي نقدمه اليوم".

وقال المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، خالد الحسيني: "الرقم القياسي العالمي السابق لم يكن أكثر من 3000 متر، لكننا فعلنا ذلك، لقد فعلنا ذلك بطريقة علمية، وليس فقط طول الطاولة ولكن لغينيس معايير أخرى، مثل عرض الطاولة، يجب أن تحتوي الطاولة على نموذج تجاري، ويجب أن يتم ربطه بطريقة معينة، وقد اتخذناه بطريقة علمية".

للمزيد على يورونيوز: