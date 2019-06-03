ماذا قال كوشنر عن بن سلمان وقضية مقتل خاشقجي؟

رفض جاريد كوشنر مستشار البيت الأبيض، في لقاء بثت على HBON، يوم الأحد، إلقاء اللوم على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في قضية قتل الصحفي جمال خاشقجي.

وقال كوشنر إنه ينتظر نتائج التحقيقات الأمريكية، لتوجيه اللوم للشخص الصحيح، هذا بالرغم من أن الاستخبارات الأمريكية أكدت ضلوع بن سلمان بالجريمة، من خلال توجيهه الأمر بالقتل، كما أن مجلس الشيوخ سبق وألقى باللوم على بن سلمان، بحسب ما جاء في موقع أكسيوس.

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ويشارك كوشنر ترامب الرأي بأن السعودية هي شريك مهم في مواجهة إيران، لهذا يسعى إلى إقامة علاقات وطيدة مع ولي العهد، وهو ما ساعد بن سلمان على الظهور دائما بمظهر المصلح المحدث.

وعلى سؤال ما إذا كان كوشنر يدعم مطالب خطيبة خاشقجي للحكومة السعودية بالإفصاح عن مصير جثته، قال:"ما حدث هو شيء مروع بالفعل، علينا التريث، وبمجرد أن تتوفر لدينا الأدلة، سنقوم بهذه الخطوة، مع العلم بأن الأمر مناط بوزير الخارجية بما يخص سياساتنا الخارجية".

وكانت مجلة نيوزويك الأمريكية قد ذكرت أن كوشنر وصف خاشقجي بالإرهابي، من خلال ما جاء في كتاب "الحصار.. ترامب تحت النار" لمؤلفه مايكل وولف.

وجاء في الكتاب أن كوشنر قال إن خاشقجي "إرهابي متنكر في صفة صحفي"، وأنه كان حلقة وصل بين جهات من العائلة المالكة، وبن لادن".