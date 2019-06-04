آبل ستتخلص من آي تيونز.. ماذا يعني ذلك؟

أكدت شركة آبل العملاقة للتكنولوجيا بأنها ستقوم بإلغاء خدمة آي تيونز واستبدالها بخدمات البث المباشر، بما في ذلك آبل ميوزك. علما بأن متجر الموسيقى، آي تيونز كان متاحا على كل أجهزة أبل منذ عقدين.

وأعلن الرئيس التنفيذي تيم كوك لشركة آبل، خلال مؤتمر الشركة العالمي للمطورين والذي عقد في سان خوسيه، كاليفورنيا، بأن الإصدار الجديد ل MacOS سيستبدل آي تيونز بتطبيق آخر يُطلق عليه "ميوزك".

يحتوي متجر آي تيونز على أكثر من 50 مليون أغنية إضافة إلى البرامج التلفزيونية والأفلام المعروضة للبيع. وسيتيح تطبيق آبل "ميوزك" الجديد، إمكانية حصول مستخدميه على المحتوى الموسيقي الذي تم شراؤه من قبل وعبر آي تيونز.

ستتخذ الشركة خطوات عملية ستساعد المستخدمين في إدارة المحتوى الذي تنزيله عبر هذا التطبيق.

وقال كريج فيدريغي، نائب رئيس قسم هندسة البرمجيات في شركة آبل: "المستخدمون يحبون أي تيونز وكل ما يقوم به هذا التطبيق. ولكن السؤال الذي كان يطرح مرارًا: هل يمكن لأي تيونز أن يفعل المزيد؟ "

كما أعلنت الشركة أنها ستوفرتطبيق "بودكاست" و"ابل تي في" ضمن مجموعة التحديثات المطروحة.

جدير بالذكر، أن تكهنات شركة بلومبرغ كانت دقيقة، فقد توقعت أن تصدر آبل ثلاثة تطبيقات جديدة لنظام التشغيل ماك:الموسيقى والتلفزيون والبودكاست – كما لاحظ مستخدمي كيد آيد ريدت أن مشاركات آي تيونز في انستغرام وفايسبوك قد تم حذفها قبل الإعلان.

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