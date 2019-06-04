انقسام هلال العيد... اختلاف الدول العربية والإسلامية في تحديد موعد عيد الفطر

اختلفت الدول العربية في رؤية هلال شوال وتحديد أول أيام عيد الفطر.

أعلنت 4 دول أن الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر وهي المملكة العربية السعودية الكويت والإمارات وقطر.

وكانت المحكمة العليا بالسعودية قد عقدت جلسة مساء الاثنين، التاسع والعشرين من شهر رمضان، للنظر فيما يردها من المحاكم والمراصد حول رؤية هلال شهر شوال لعام 1440 هجرية. وقررت أن الثلاثاء 4 حزيران هو أول أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام، كما جاء في بيان الديوان الملكي السعودي.

هذا وقد أعلنت دار الإفتاء المصرية أن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان، على أن يكون الأربعاء أول أيام عيد الفطر.

كما اتفقت معها المملكة الهاشمية الأردنية، وتعذر رؤية هلال شوال في فلسطين وسوريا ليكون الثلاثاء متمما لشهر رمضان والأربعاء أول أيام عيد الفطر.

انقسام في سوريا واليمن والعراق والسودان

القاضي الشرعي الأول في دمشق محمود المعراوي، قال إنَ اليوم الثلاثاء هو متمم لشهر رمضان والأربعاء أول أيام عيد الفطر لاستحالة رؤية هلال شوال عند غروب شمس الاثنين.

من جهته أعلن المجلس الإسلامي السوري، ووزارة الأوقاف في مناطق درع الفرات وغصن الزيتون، أن الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وفي اليمن، أعلنت دار الإفتاء اليمنية، بأن اليوم الثلاثاء هو غرة شهر شوال، وأول أيام عيد الفطر المبارك.

في حين أعلنت دار الإفتاء التابعة لميليشيات الحوثي، بأن اليوم هو المتمم لشهر رمضان المبارك، ويوم الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك، في المناطق التي تسيطر عليها.

وفي العراق، أعلن رئيس ديوان الوقف السني، عبد اللطيف الهميم أن الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر. بينما قال مكتب المرجع الشيعي، علي السيستاني، إنه "سيتم تحري رؤية هلال شوال مساء اليوم الثلاثاء، حيث إن الإثنين هو الثامن والعشرين من شهر رمضان الكريم".

فيما أعلن مجمع الفقه الإسلامي الرسمي في السودان، أن الثلاثاء مكمل لشهر رمضان والأربعاء أول أيام عيد الفطر، بينما أعلن تجمع المهنيين السودانيين، اليوم أول أيام عيد الفطر السعيد.

المغرب وسلطنة عمان

يذكر أن بعض الدول، مثل المغرب وسلطنة عمان وبروناي وباكستان وبنغلاديش وإيران، بدأت شهر رمضان يوم الثلاثاء، الموافق ل 7 مايو، وستتحرى هلال شهر شوال مساء اليوم الثلاثاء.

مالي

وكانت مالي أول دولة إسلامية احتفلت بعيد الفطر يوم الاثنين عقب تم ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء الأحد في عدة مناطق من البلاد.

تركيا

واستنادا للحسابات الفلكية، حسمت تركيا مسألة هلال شهر شوال عندما أعلنت مطلع العام الهجري الجاري 1440، أن عيد الفطر سيكون اليوم الثلاثاء.

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