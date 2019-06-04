شاهد: العراقييون يحيون عيد الفطر وسط تحسن في الأوضاع الأمنية في بغداد

توافد سكان العاصمة العراقية بغداد، الثلاثاء، على المساجد لأداء صلاة عيد الفطر المبارك.

ويأتي العيد هذه السنة وسط تحسن في الأوضاع الأمنية في العاصمة وفي جميع أنحاء البلاد مقارنة بالفترات السابقة.

ولكن هناك اختلافات إقليمية في التوقيت الدقيق للعيد بسبب تفسيرات مختلفة للتقويم القمري واختلافات في الفتاوى الدينية.

وفي الوقت الذي أحيي فيه المسلمون في عدد من الدول مثل السعودية والكويت والجزائر عيد الفطر، الثلاثاء، يُنتظر تحري رؤية هلال شوال و إعلان عيد الفطر في دول المغرب وسلطنة عمان وبروناي وباكستان وبنغلاديش وإيران، التي بدأت شهر رمضان يوم الثلاثاء، الموافق ل 7 مايو.

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