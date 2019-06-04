مخطط لوقف "روك" أكبر طائرة في العالم بعد رحلة واحدة فقط

تخطط شركة ستراتولاونت سيستمز كورب التي قامت بتصميم وبناء أضخم طائرة متخصصة بإطلاق الأقمار الصناعية إلى الفضاء، والتي تعرف باسم "روك" لإنهاء التجربة قريبا علما بأن الشركة ستواصل العمل بحسب مسؤولي ستراتولاونت سيستمز كورب.

أسس الملياردير بول ألين (أحد مؤسسي شركة مايكروسوفت) ومن عشاق الفضاء شركة ستراتولاونتش عام 2011. وبعد أن توفي في تشرين الأول المنصرم قررت شقيقته، جودي ألين -رئيسة شركة فولكان إنك. وضع "استراتيجية خروج". "قررت ألين أن تطلق حاملة الطائرة لتكريم رغبات شقيقها ولإثبات أن نظرية حاملة الطائرات تعمل بشكل صحيح".

الفضاء

انطلقت الرحلة الأولى في 13 نيسان من ميناء موجاف الجوي والفضائي بكاليفورنيا.

واستمرت رحلة الإختبار 2.5 ساعة وصلت فيها "روك" الى ذروة ارتفاعها (5180 مترًا) وبلغت سرعة قصوى (304 كم / ساعة)، وفقًا لما قاله ممثلو أنظمة ستراتولاتش سيستم في ذلك الوقت.

يبلغ طول جناح روك 117 مترًا وهو أطول من ملعب كرة قدم، بما في ذلك منطقتا النهاية. تم تصميم الطائرة لسحب مركبة إطلاق يصل طولها إلى حوالي 10،700 متر، وعندها تنفصل طائرة التعزيز وتذهب وحدها إلى الفضاء.

تخطط شركة أخرى باسم فيرجين اوربت لصاحبها ريتشارد برانسون لإطلاق أقمار صناعية بطريقة مماثلة على الرغم من صغر حجم حاملة الطائرات مقارنة ب"روك" كما تختص فيرجن جالاكتيك بطائرة تحلق في مسافات فضائية شبه مدارية، وتستطيع اصطحاب 6 ركاب على متنها.

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