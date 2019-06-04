استقالة جماعية لمسؤولين مسلمين في سريلانكا تضامناً مع وزير الصناعة

أعلن ثمانية مسؤولين حكوميين مسلمين في سريلانكا اليوم الاثنين 3 يونيو/حزيران تقديم استقالتهم من مناصبهم وبشكل جماعي تضامنا مع وزير الصناعة رشاد بديع الدين الذي اتهمته المعارضة بدعم المتشددين الإسلاميين الذين قتلوا أكثر من 300 شخصًا في التفجيرات الانتحارية التي استهدفت فنادق وكنائس في أحد الفصح الماضي.

ويمارس الرهبان البوذيون الضغوط على السياسيين الذين ينتمون للأقلية المسلمة ويطالبون باستقالة وزير الصناعة بديع الدين واثنين من المحافظين المسلمين في غرب العاصمة كولومبو.

وقاد أتي غناناسارا رئيس جماعة بودو بالا سينا ​​(BBS) أو ما يعرف بـ "القوة البوذية"، الاحتجاجات اليوم الاثنين في مدينة كاندي. وأقدم عدد من المتظاهرين على وقف النقل العام وإغلا المتاجر دعما للرهبان.

وأقدم ثلاثة وزراء مسلمين وخمسة وزراء مبتدئين على تقديم استقالتهم فقط من حقائبهم، وليس من الحكومة أو من الأحزاب. ولم يشكل هذا التصرف أي خطورة مباشرة على الائتلاف البرلماني لرئيس الوزراء رانيل ويكريميسينغه.

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