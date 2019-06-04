إصابة أندونيسي بجروح بالغة حاول تفجير نفسه قبل العيد

قالت السلطات الإندونيسية أن متشددا يشتبه بانتمائه لتنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية أصيب بجروح بالغة عند محاولته تفجير نفسه خارج مركز الشرطة في مقاطعة جاوة الوسطى.

ووقع الهجوم في ساعة متأخرة مساء الاثنين، فيما تستعد أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان للاحتفال بعيد الفطر يوم الأربعاء.

وصرح المتحدث باسم الشرطة، ديدي براسيتيو بأن الهجوم "كان مفجرا انتحاريا". ونقل المشتبه به إلى المستشفى بعد إصابته بجروح في اليد اليمنى والبطن.

ولم ترد أنباء بوقوع إصابات أخرى، عندما فجر الشاب البالغ من العمر 22 عاما ما وصفته الشرطة بمواد ناسفة منخفضة الجودة.

وأضاف براسيتيو: " إذا تعافى بشكل كامل فسنجري مزيدا من التحريات لمعرفة دوافعه ".

فيما تشهد أندونيسيا زيادة في التشدد حيث ألقت شرطة مكافحة الإرهاب القبض على مئات الأشخاص المشتبه بتشددهم بعد سلسلة انفجارات استهدفت كنائس ومراكز للشرطة في مدينة سورابايا وأودت بحياة 30 شخصا على الأقل في العام الماضي.

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