إسبانيا تطالب الاتحاد الأوروبي بزيادة المساعدات للمغرب للتصدي للهجرة غير الشرعية

قال وزير الخارجية الإسباني خوسيب بوريل، إن بلاده طلبت من الاتحاد الأوروبي زيادة المساعدات المالية المخصصة للمغرب لمساعدة المملكة في التصدي للهجرة غير الشرعية.

وقال بوريل في مؤتمر صحفي خلال زيارته إلى الرباط "المغرب يساعدنا"، مضيفا أنه على المغرب ألا يعتبر تلك المساعدات كهبة واستخدامها لتقليل أو كبح الهجرة عبر البحر المتوسط.

وأضاف أنه ينبغي زيادة المساعدات عما هو متفق عليه بالفعل، علما بأن الاتحاد الأوروبي كان قد وعد العام الماضي بمنح المغرب 140 مليون يورو كمساعدات لإدارة الحدود بهدف كبح تدفقات الهجرة.

وأكد مسؤولون مغاربة إنه من المتوقع أن تحصل المملكة على نصف المساعدات في صورة دعم للميزانية بنهاية تموز، كما ستحصل على النصف الآخر في صورة تبرعات بمعدات.

وقال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية في المغرب إن المغرب منع 30 ألف شخص حتى الآن هذا العام من العبور بشكل غير قانوني إلى إسبانيا كما فكك 60 شبكة لتهريب المهاجرين.

بالرغم من نقصان أعداد المهاجرين عن طريق البحر ثلاثة بالمئة بحسب المنظمة الدولية للهجرة مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق فقد وصل 7876 مهاجرا خلال الخمس شهور الأولى. كما تراجعت أعداد المهاجرين للشهر الماضي بنسبة 67 في المئة مقارنة مع أيار في العام الماضي.

وبحسب تقرير هيومن رايتس واتش للعام الماضي، وصل أكثر من 49,300 شخص عن طريق البحر. وعبر حوالي 6 آلاف الحدود البرية إلى جيبَيْ سبتة ومليلية في شمال أفريقيا من المغرب.

فيما أوضح التقرير بأن المهاجرين كانوا قد واجهوا "ظروفا دون المستوى" في مرافق الوصول وعقبات في تقديم طلبات اللجوء.

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