ترامب: أمريكا وبريطانيا عازمتان على التأكد من عدم تطوير إيران أسلحة نووية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إن بلاده وبريطانيا تسعيان للتأكد من عدم تطوير إيران لأسلحة نووية.

وجاءت تصريحات ترامب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بصحبة رئيسة الوزرائ البريطانية تيريزا ماي بعد لقاء بينهما امتد لمدة ساعة خلال زيارته الجارية للندن.

وأثنى ترامب على ماي زعيمة المحافظين البريطانيين وقال إنه لم يقابل زعيم حزب العمال البريطاني جيريمي كوربين على الرغم من طلب الأخير لأنه يعتبره "قوة سلبية".

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يمكن لبلاده وبريطانيا تسوية أي خلافات بشأن شركة هواوي الصينية، نافيا أي إشارة إلى أن هذا الخلاف يمكن أن يهدد تبادل معلومات المخابرات بين الحليفين الوثيقين.

وردا على سؤال عما إذا كان سيفرض أي قيود على تبادل معلومات المخابرات مع بريطانيا إذا لم تحد من استخدامها لتكنولوجيا هواوي، قال ترامب "لا لأننا سنتوصل بالتأكيد إلى اتفاق بشأن هواوي وأي أمر آخر".

وأضاف للصحفيين في لندن بعد لقائه مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي " تربطنا علاقة رائعة في مجال المخابرات وسنستطيع تسوية أي خلافات".

ومضى قائلا "ناقشنا ذلك ولا أرى أي قيود. لم تكن بيننا أبدا أي قيود. إنها (بريطانيا) حليفة وشريكة عظيمة فعلا ولن تكون بيننا أي مشكلة بسبب هذا الأمر".

ويرافق ترامب خلال زيارته لبريطانيا زوجته ميلانيا وابنته إيفانكا وأعضاء بالإدارة الأمريكية بينهم مستشار الأمن القومي جون بولتون ووزير الخزانة ستيفن منوتشين.

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