يصل عمقه إلى 22 طابقا.. جولة داخل نفق بين لبنان وشمال إسرائيل

عرض الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين 3 حزيران/يونيو لقطات مصورة من داخل نفق يمتد من لبنان إلى شمال إسرائيل على عمق كبير تحت الأرض، قائلا إنه كان مخصصا لجماعة حزب الله اللبنانية.

وأعلن المتحدث باسم الجيش أنه تم اكتشاف النفق في وقت سابق من العام خلال عملية عسكرية عثر فيها على عدد من الأنفاق الهجومية التي حفرها حزب الله المدعوم من إيران مضيفا أنه قد تم إغلاقها.

وأشار إلى أن بداية النفق تقع على بعد كيلومتر تقريبا داخل لبنان ويصل عمقه إلى نحو 80 مترا، وهو ارتفاع مبنى من 22 طابقا تقريبا، عند دخوله إسرائيل قرب بلدة زرعيت.

ويظهر الشريط المصور، النفق والذي يعج بأسلاك كهربائية وصناديق التحكم في التيار الكهربائي ومعدات اتصالات.

وفي رده على العملية الإسرائيلية، قال الأمين العام لحزب الله في كانون الثاني/يناير، إن الجماعة استطاعت دخول اسرائيل لسنوات، لكنه لم يقر بأنها المسؤولة عن حفر الأنفاق.

ودارت آخر حرب بين إسرائيل وحزب الله في عام 2006. ورغم تبادلهما الضربات داخل سوريا وفي هضبة الجولان المحتلة إلا أن الحدود الإسرائيلية اللبنانية هادئة إلى حد بعيد.

وتنظر إسرائيل لإيران باعتبارها أكبر خصم لها، وتعتبر جماعة حزب الله التهديد الرئيسي على حدودها. وشنت إسرائيل حملة ضربات عسكرية متزايدة ضدهما في سوريا حيث يقاتلان في الحرب السورية إلى جانب حكومة دمشق.

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