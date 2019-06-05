أبل تستثمر في فضائح خصوصية غوغل وفيسبوك وتطلق ميزة آمنة تنافس بها الشركتين

أعلنت شركة أبل الأمريكية، عن آخر اصدار لنظام التشغيل إي أو أس 13 والذي سيحمل عدة خصائص أهمها تمكن مستخدمي هواتف آيفون من التسجيل على مواقع أو صفحات خارجية فقط عن طريق مُعرف أبل الخاص بهم "id"، وبضغطة زر واحدة دون الحاجة إلى الطريقة التقليدية التي تتطلب تسجيل المعلومات الشخصية للمستخدم.

وجاء الإعلان عن ميزة "تسجيل الدخول باستخدام "أبل" خلال المؤتمر السنوي الذي تنظمه الشركة في كاليفورنيا والذي كشفت فيه عن أحدث إصداراتها لنظام التشغيل وعددا من الخدمات والاجهزة الجديدة.

هذه الخاصية التي توفرها كل من غوغل وفيسبوك لمستخدميها ستحمل ميزة مختلفة من قبل أبل التي قالت عنها انها أكثر أمانا وتحترم خصوصية المستخدم، بحيث لا تكشف هوية المستخدم لطرف ثالث سواء كان موقعا أو تطبيقا.

واستثمرت أبل في فضائح الخصوصية التي وقعت فيها غوغل وفيسبوك من خلال استغلال البيانات الشخصية للمستخدمين وبيعها لطرف ثالث، أو مشاركة معلوماتهم.

حيث أوضحت أنها حين تسجيل المستخدم بمعرف أبل في موقع الذي يعتبر طرفا ثالثا، فإن الشركة لن تكشف عن بيانات المستخدم، ومن أجل تعزيز الحماية تقوم أبل بتشفير البريد الإلكتروني للمستخدم في حالة أراد الطرف الثالث الكشف عنه، وهو ما سيجنب المستخدم تلقيه الرسائل الموجهة له وتسريب بياناته.

الرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك يتحدث خلال المؤتمر رويترز

وسيعد هذا الحل مثاليًا للمستخدم فهو يتميز بالبساطة وتوفير الوقت الذي يوفره زر واحد، كما سيستفيد من أنظمة الأمان لجهاز آيفون الخاص به ويقلل من مشاركة البيانات الشخصية.

أما بالنسبة لمديري تطبيقات الطرف الثالث الذين قد يحتاجون إلى هذه المعلومات الشخصية لكسب المال، فإن وظيفة "تسجيل الدخول باستخدام أبل" ستكون أقل جاذبية من تطبيقات غوغل وفيسبوك، التي تعد أكثر سخاء في البيانات التي يمكن أن تقدمها.

واهتدت أبل إلى فرض هذه الخاصية فرضا على مطوري البرامج والتطبيقات، حيث طالبتهم بأن يضيفوا خاصية التعريف باستخدام أبل مثلما يتم العمل به مع غوغل وفيسبوك.

ونشر بن ساندوفسكي وهو أحد مطوري التطبيقات على تويتر تغريدة جاء فيها استغرابه "التسجيل باستخدام آبل إلزامي" وارفقها بتعليمه أبل على أبل ستور وهو متجر الذي يستخدمه المطورين لعرض تطبيقاتهم.

وجاء عل موقع أبل "ستكون ميزة تسجيل الدخول باستخدام أبل متوفرة في النسخة التجريبية هذا الصيف، على أن يتم نشرها في وقت لاحق من العام، يجب تقديمها لمستخدمي التطبيقات التي تعتمد على أنظمة مصادقة الجهة الخارجية ".

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