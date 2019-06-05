نوا بوتهوفن.. هولندية تعرَّضت للاغتصاب فمضت بصمتٍ إلى عيادة "القتل الرحيم"

قررت أن تنهي حياتها بصمتٍ يحاكي الصمتَ العميق والحزين الذي اندغم مع كل لحظةٍ كانتْ تهبُّ مسرعةً لتمنحها نفساً يمدّها بما يمكّنها من التوغِّل أكثر فأكثر في صحاري اللاشيء واللامعنى.. إنّه عالمُ الاكتئاب، وإنّها الفتاة الهولندية نوا بوتهوفن التي تعرّضت لجريمة اغتصاب حين كان عمرها أحد عشر ربيعاً، وقبل أن تلتئم جروحها باغتها اثنان واقترفا جريمة اغتصاب أخرى بحقها.. في المرة الثانية كان عمرها أربعة عشر عاماً.

قبل أسبوع من الآن، نشرت نوا بوتهوفن على وسائل التواصل الاجتماعي إعلان موتها، وكتبت أنها سوف "تموت في غضون عشرة أيام".

وسجّلت بوتهوفن في صفحة النعيِّ أنها تعرّضت قبل سنوات لجريمتي اغتصاب، وأنّها أخفت الواقعتين عن والديها، بعد أن تملّكها شعورٌ بالعار خالج شعوراً آخر بالخوف والعجز، فآثرت الصمت.. صمت الحملان، أو صمت القبور..

في آخر مشاركة لها على "أنستغرام" كتبت الفتاة الصغيرة أنها توقّفت عن تناول الطعام والشراب، وأن معاناتها قد بلغت حدّها الأقصى.. كتبت أيضاً أنها قررت الموت، وقالت إنها فارقت الحياة منذ ست سنوات.. "كنت أتنفس لكنني لم أكن على قيد الحياة".

في هولندا، هناك عيادات خاصّة للقتل الرحيم، حيث يجيز قانون البلاد للأطباء القيام بهذا الأمر دون التعرض لملاحقات قضائية شرط حصولهم من المريض على طلب لا لبس فيه بشأن ذلك، وبموجب القانون يتعين على الطبيب أن يستشير طبيبا آخر، واحدا على الأقل، قبل تنفيذ رغبة مريضه في "الانتحار".

عيادة "نهاية الحياة" بهولندا، تمت استشارتها من قبل نوا بوتهوفن التي كانت قد بلغت من العمر 17 عاماً، توضح مصادر تلك العيادة أن الطبيب يساعد المريض على الانتحار إذا كان "يعاني من معاناة لا تُطاق ولا تحتمل".

ووفقاً لمصادر العيادة، حسب ما ذكرت صحيفة "دي خلدرلاند" المحلية، فإن بوتهوفن كانت "صغيرة"، وتستطرد تلك المصادر بالقول: "لكن القصّر من الناحية القانون مؤهلون (لاتخاذ مثل هذا القرار) في ظل ظروف معينة".

كتب بوتهوفن على "إنستغرام" الأسبوع الماضي أنه بعد الكثير من "المحادثات والمراجعات تم اتخاذ القرار بتنفيذ عملية الموت الرحيم".

في عام 2017، قضى 6585 شخصًا في عمليات "القتل الرحيم" في هولندا، وفقًا لتقريرٍ رسمي صدر مؤخراً في تلك البلاد، مع الإشارة إلى أن هولندا ولوكسمبورغ وبلجيكا هي الدول الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي تسمح بالقتل الرحيم، فيما يُسمح للأطباء في سويسرا تقديم مساعدة لأولئك الذين يعتزمون الانتحار.

تقول النائب في البرلمان الهولندي ليزا ويسترفيلفد إنها زارت بوتهوفن قبل موتها، وتأثّرت النائب بالإرادة والقوّة والعزيمة التي كانت تمّلكت تلك المراهقة في الساعات الأخيرة من حياتها.. مضت بوتهوفن بعدها بصمتٍ نحو صمتٍ لا يخدشه صوتٌ ولا همسٌ وتتلاشى في رحابه ذكرياتٌ قاسية خلّفتها جريمتا اغتصاب..

وتضيف النائب ويسترفيلفد لصحيفة "دي خلدرلاند" قائلةً: "لن أنساها أبداً".

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