غلق التحقيقات في ادعاءات بالاغتصاب ضد الممثل جيرارد ديبارديو

قال مكتب النائب العام بفرنسا إن الادعاء أغلق تحقيقا في اتهامات بالاغتصاب ضد الممثل جيرارد ديبارديو.

وديبارديو البالغ من العمر 70 عاما، أحد أبرز الممثلين في فرنسا وقام ببطولة نحو 170 فيلما طوال مسيرته واكتسب شهرة دولية في 1990 عندما قام بدور البطولة في الفيلم الكوميدي الناطق بالإنجليزية "البطاقة الخضراء"(غرين كارد).

وقال مكتب النائب العام في بيان إن المحققين لم يتمكنوا من إثبات صحة الادعاءات.

وذكرت وسائل الإعلام الفرنسية أن الشكوى قدمتها ممثلة فرنسية عمرها 22 عاما.

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وفتح مكتب المدعي العام في أغسطس الماضي تحقيقاً مبدئياً ضد نجم السينما الفرنسية جيرار ديبارديو حول شبهة "الاغتصاب والاعتداء الجنسي" بعد تقديم شكوى، تم تلقيها يوم الخميس من مصدر قضائي.

وفي فبراير/ شباط أسقط ممثلو الادعاء في فرنسا تحقيقا في ادعاءات بالاغتصاب ضد المخرج السينمائي لوك بيسون.

ووجهت انتقادات لديبارديو في الغرب خلال السنوات الأخيرة بسبب علاقاته الوثيقة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.