الإدارة الكردية: ترحيل امرأتين على صلة بداعش و6 أطفال لأمريكا من سوريا

قالت الإدارة التي يقودها الأكراد في شمال وشرق سوريا لرويترز اليوم الأربعاء إنه تم ترحيل أمريكيتين على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية وستة أطفال من شمال شرق سوريا وأضافت أن الخطوة جاءت بطلب من الحكومة الأمريكية.

والأمريكيون الثمانية من بين آلاف من زوجات وأبناء المتشددين الأجانب الذين احتجزتهم القوات المدعومة من الولايات المتحدة والتي هزمت تنظيم الدولة الإسلامية في آخر معقل له في شرق سوريا في مارس آذار.

وتحتجز القوات التي يقودها الأكراد النساء والأطفال في مخيمات مكتظة بالفعل إلى جانب مئات المقاتلين الأجانب في السجون.

ويقول الزعماء الأكراد إنهم لا يستطيعون احتجاز الأجانب إلى الأبد ويحذرون من أن السجناء يشكلون تهديدا في شمال شرق سوريا.

وقال عبد الكريم عمر الرئيس المشارك لمكتب العلاقات الخارجية للإدارة الذاتية للأكراد إن الحكومات الأجنبية تبدي الآن استعدادا أكبر لاستعادة مواطنيها ولكن "لأسباب إنسانية فقط". وقال لرويترز إنه يتوقع إرسال المزيد من النساء والأطفال الأجانب إلى بلادهم في المستقبل القريب.

وأضاف أنه من المقرر أن يصل الأمريكيون الثمانية إلى الولايات المتحدة اليوم الأربعاء.

وذكرت الإدارة الذاتية الكردية التي تسيطر على مساحات من شمال سوريا وشرقها إنها ساعدت في إعادة هؤلاء "بناء على رغبتهم الحرة والطوعية في العودة لبلادهم".

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