ترامب: جاهز للتحدث إلى روحاني والتحرك العسكري ضد إيران احتمال وارد

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم، الأربعاء، خلال مقابلة تلفزيونية، إنه جاهز للتحدث إلى الرئيس الإيراني، حسن روحاني، ولكنه أضاف أن "اتخاذ إجراء عسكري ضدّ الجمهورية الإسلامية احتمال وارد".

وقال ترامب للتلفزيون البريطاني "أي تي في" إن الإيرانيين اتخذوا منه موقفاً عدائياً جداً عندما وصل إلى سدّة الرئاسة وأشار إلى أن إيران "كانت الدولة الإرهابية الأولى في العالم في ذلك الوقت وربما هي كذلك اليوم".

ورداً على سؤال حول القيام بتحرك عسكري ضدّ الجمهورية الإسلامية قال ترامب "هناك دائماً احتمال. ولكن هل أريد القيام بذلك؟ لا. أفضل ألا أتخذ هذا القرار. ولكن الاحتمال موجود".

وفي سياق كلامه أشار ترامب إلى أنه جاهز للحوار مع الرئيس الإيراني، حسن روحاني، وقال "نعم بالطبع أنا جاهز"، مضيفاً "أفضل التحاور مع الإيرانيين، أكثر".