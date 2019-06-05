شاهد.. عملية انقاذ سيدة سبعينية بمروحية تزيد من معاناتها

تعرضت سيدة في الرابعة والسبعين من عمرها يوم الثلاثاء، لحادث أثناء تسلقها جبل فونيكس في الولايات المتحدة، ما استلزم نقلها بواسطة مروحية لإيصالها إلى سيارات الإسعاف.

معاناة هذه السيدة لم تتوقف عند إصابتها، فخطأ تقني في رافعة المروحية، أخل في حالة التوازن التي كان من المفروض أن تُنقل بها، وتسبب بدوران السلة التي تحملها بشكل سريع، على طول الطريق ما بين مكان الحادث وسيارة الإسعاف.

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وكان أفراد قسم الإطفاء في فونيكس قد استجابوا لنداء استغاثة، على الساعة التاسعة صباح يوم الثلاثاء، ووجدوا أن الطريقة الأفضل لنقلها هي الهليكوبتر.

وتم نقل السيدة السبعينية إلى المستشفى لتقييم حالتها، ولم يتم الإعلان عن حالتها الصحية بعد.