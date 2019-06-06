75 عاما على يوم النصر.. ذكرى إنزال قوات الحلفاء على سواحل نورماندي

بعد 75 سنة من تاريخ السادس من حزيران 1944، استعد الآلاف للمشاركة في عملية أرّخت لبداية نهاية الحرب العالمية الثانية. يوم الإنزال في نورماندي خطّط له لأكثر من سنة وشارك فيه اكثر من مئة وثلاثين ألف جندي من قوات الحلفاء، ومع نهاية اليوم قتل أو أصيب أو تم أسْر أكثر من عشرة آلاف جندي، لتبقى هذه العملية العملية العسكرية الأكبر في العالم حتى الآن.

وكجزء من التغطية التي تقوم بها قناة يورونيوز وضعنا قائمة من أبرز الحقائق والصور حول هذه الذكرى:

المراجعة لهذا اليوم الدموي

في الثامن والعشرين من نيسان عام 1944، كان هناك ثماني سفن تقلّ جنودا أمريكيين ومعدات وكانت في طريقها الى الساحل البريطاني للتدريب على الهبوط والإنزال. ولسوء الحظ وقع خطأ بسبب استخدام السفن لترددات مختلفة، لذلك، عندما التقطت السفن الألمانية موجات راديو قوية، أدى ذلك إلى وقوع السفن الأمريكية في دائرة الاستهداف السهلة للعسكريين الالمان. بالمحصلة قتل نحو ثمانمئة جندي في العملية الفاشلة.

سحر المرأة

في كتاب جوناثان مايو يتحدث الكاتب عن قصة تبرينس اوتاوي، والتي كانت وحدتها تهتم بالهجوم على بطاريات المدفعية الالمانية. وأرادت اوتاوي أن تتاكد من أن هذه المعلومات لن يتم تسريبها، ولاختبار الأمن قام بارسال ثلاثين امرأة من النساء الجميلات اللواتي كن ينتمين إلى سلاح الجو المساعد الاحتياطي، وقد تم ارسالهن بملابس مدنية الى الحانات المحلية، وطلب منهن فعل أي شيء من أجل الحصول على المعلومات، لكن لم يقع أي من الرجال بالفخ.

قلق تشرتشل

كان ونستون تشرتشل متوجسا حينها، فقبل الإنزال بليلة واحدة، اعترف لزوجته بما يعتريه من مخاوف. قال لها: “هل تدركين أنه قد تستيقظين في صباح ما يقتل فيه عشرون ألف جندي؟

أسماء حركية بالكلمات المتقاطعة

خلال يوم الانزال والتحضير له، كانت الاسماء الأكثر سرية، تستخدم لاخفاء خطط الحلفاء عن العدو، ( يوتا، توماها، ذهب، سيف، واشماء شواطىء ساحلية، وغيرها مثل نبتون ).

في العام 1944، كانت السلطات قلقة من أن اكتشاف بعض هذه الاسماء كأجوبة في الكلمات المتقاطعة لصحيفة الديلي تيليغراف، قبل شهر من موعد الانزال، كانت هناك كلمات ورموز لا تقل عن خمسة شملتها الكلمات المتقاطعة، لكن كل محاولات البحث عن المسرب لم تجد نفعا.

عمليات التضليل والخداع

كانت رموز الأسماء هي البداية للسرية التي اخفت عمليات الانزال، قوات الحلفاء لفقت ما يعرف بعملية الثبات، استراتيجية مخادعة للمحاولة لتضليل القوات الالمانية حول مكان وزمان الهجوم.

إضافة إلى الخداع، في وقت مبكر من صباح يوم النصر، كانت الدمى ترتدي زي المظليين كاملة مع الأحذية والخوذات – أسقطت في نورماندي وبادوكاليه، تم تجهيز الدمى مع تسجيلات لإطلاق النار، في حين زودت القوات الحقيقية بالمؤثرات الصوتية الإضافية للإيهام بحدوث هجوم محمول جوا على نطاق واسع. سميت هذه العملية، ب“تيتانيك” لإلهاء القوات الألمانية في حين كانت القوات الرئيسية تتدفق من الغرب.

دي -داي

على مر السنين العديد من الناس يتساءلون ما ‘Dحرف دي بالانجليزية ماذا يعني في يوم النصر، وقد اقترح بعض أيام النزول، يوم القرار وحتى يوم الموت.

D-H يوم وساعة تمثل الوقت سرا واليوم تم تعيين عملية البدء، وذلك قبل وبعد الحرب العالمية الثانية كان غيرها من العمليات العديد من يوم قبل يوم واحد، باسم ‘D-1’ وبعد يوم واحد باسم ‘+1’

رسالة آيزنهاور في حالة انتصار النازية

كتب الجنرال الأميركي دوايت آيزنهاور الرسالة التي كان من المقرر أن تفتح في حال خسارة الحرب. في ذلك كتب “لقد فشلت عملية الإنزال في منطقة شيربورغ-هافر لكسب موطئ قدم ولذلك قررت سحب القوات. ويستند قرار بلدي للهجوم في هذا الوقت والمكان وفقا لأفضل المعلومات المتوفرة. أثمّن كل الشجاعة والتفاني في أداء الواجب والقيام به لدى القوات البرية والجوية والبحرية، لذلك فإن أي لوم أو خطأ حدث، أنا اتحمل مسؤوليته وحدي ولا أحد سواي.

الرسالة وقعت بالخطأ يوم 5 يوليو بدلا من 5 يونيو؛ ويعتقد أنه كان مشغولا قليلا في ذلك الوقت.

حالة الطقس: الأمطار أو أشعة الشمس

كان الموعد الأصلي لإنزال نورماندي في 5 من يونيو ولكن مع اقتراب اليوم الموعود، ساءت الاحوال الجوية ما اضطر الجنرال آيزنهاور إلى تأخير العملية لمدة 24 ساعة. وفقا لدائرة المكتبة البحرية الامريكية، القادة العسكريون الألمان توقعوا غزو الحلفاء في أواخر مايو/ ايار عندما كان البدر مكتملا، أضف الى ذلك ارتفاع المد والجزر والرياح قليلا، عندما تسوء الأحوال الجوية في بداية شهر يونيو حزيران بدأ الألمان بالاسترخاء قليلا ولكن المتنبئين من الحلفاء توقعوا انطلاق العملية..

كسر رمز أنيغما

وكان الجهاز جهاز أنيغما للتشفير استخدمه الألمان قد استخدمت اكثر من أي آلة أخرى منذ العشرينيات، الجهاز العبقري لديه اكثر من عشرين تريليون حرفا مركبا، وكان يعتقد أن هذه التشفير سيكون عصيا على الاختراق. ومع ذلك، في الفترة التي سبقت يوم النصر، دون علم الجيش الألماني نجحت قوات الحلفاء اختراق رموز التشفير، وبهذا نجحوا بجمع معلومات استخباراتية، من رسائل مشفرة، كما تمكنوا من استقصاء انطلاء الحيلة على الألمان.

الرجل الذي فاز بالحرب

قال الجنرال دوايت ايزنهاور ذات مرة “أندرو هيغنز … هو الرجل الذي انتصر في الحرب بالنسبة لنا”. ولكن من هو أندرو هيغنز؟

هيغنز هو الرجل الذي صمم وبنى المركبات المائية التي مكنت قوات الحلفاء من عبور القناة. وقال ايزنهاور: “إذا لم يقم هيغنز بتصميم وبناء تلك المركبات، لم يكن بوسعنا الهبوط والانزال على شواطىء مفتوحة. كان يمكن ان تتغير استراتيجة الحرب بشكل كامل.