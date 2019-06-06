شاهد: جديد أمازون.. طائرة مسيرة لتوصيل الطرود

قال جيف ويلك الرئيس التنفيذي لقطاع المستهلكين في شركة أمازون إن الشركة أصبحت تملك طائرة مسيرة جديدة لاستخدامها في توصيل الطرود إلى عملائها "خلال شهور".

وأضاف ويلك في مؤتمر للشركة في لاس فيغاس أن الطائرة المسيرة الجديدة تقلع وتهبط عموديا مثل الطائرة الهليكوبتر، وهي أكثر ثباتا من النماذج السابقة ويمكنها اكتشاف الأشياء المتحركة أفضل من البشر، وهو ما يجعلها آمنة.

ولم يذكر ويلك أين ستعمل الطائرة المسيرة الجديدة، لكن أمازون توصل بعض الطرود بواسطة طائرة مسيرة في بريطانيا منذ عام 2016.

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