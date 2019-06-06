علكة تُدخل السجن وغرامة بسبب شكولاتة.. ماهي أغرب المواد المحظورة في مطارات العالم؟

لطالما سمعت من قبل عن توقيف شرطة الحدود لأحد المسافرين في المطار لحيازته على مواد محظورة مثل المخدرات أو اسلحة، أو حتى بعض المواد التي يعد إدخالها لهذا البلد أو ذاك محظورا حتى وإن كانت مجرد جهاز أو منتج لا يطابق معايير البلد.

لكن هل سبق أن سمعت عن دول تمنع إدخال العلكة أو الشكولاتة أو حتى الماء؟ الظاهرة موجودة بالفعل وهنا سنعرض أغرب قوانين لمنع دخول أغراض في مطارات العالم.

قناع...رسوم..افلام.. والقائمة طويلة في السعودية

تعتبر السعودية واحدة من أكثر الدول التي تفرض قيودا مشددة على استيراد أو ادخال الأغراض الشخصية للمسافرين، ووضعت قائمة طويلة تحتوي على منع ادخال المشروبات الكحولية، أو أي غرض يحمل رمزا يهوديا أو مسيحيا، أوكتبا معينة، وحتى الصور والمجلات والأقراص المضغوطة.

ومن بين أغرب ما تصدر قائمة الممنوعات هو منع ادخال الأقنعة وبشكل دقيق القناع الشهير لشخصية "في" في فيلم الشهير فيلم "في فور فونديتا".

وتم فرض الحظر بعد سنوات من عرض الفيلم الذي تدور أحداثه حول "في" الشخص الغامض المقنّع الذي يسعى إلى تغيير الواقع السياسي في الدولة التي يعيش فيها.

ويظهر "في" أو غاي فوكس وهو يرتدي القناع في أغلب أجزاء الفيلم، ليلقى القناع بعدها رواجا ويتم استخدامه على نطاق واسع من قبل المحتجين أو المتظاهرين حول العالم خلال مواجهتهم لمقع قوات الأمن.

وأصدرت وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية في 2013 بيانًا قالت فيه إن الأقنعة "تغرس ثقافة العنف والتطرف" و "تشجع الشباب على خرق الأمن ونشر الفوضى في المجتمع".

لا تدخل هذه الشكولاتة إلى الولايات المتحدة الامريكية

منعت الولايات المتحدة المسافرين من إدخال شكولاتة من نوع "كيندر" وهي عبارة عن شوكولاتة على شكل حبة بيض وتحتوي على لعب صغيرة داخلها للأطفال.

وعزت السلطات منعها لهذا المنتج إلى مخاطر يمكن أن تنتج عن استهلاك الكيندر للأطفال لأن اللعب التي بداخلها تحتوي على أجزاء صغيرة قد يتم بلعها بسهولة.

واضطرت سلطات الجمارك وحماية الحدود في 2012 إلى إصدار تحذير جديد يذكر المستوردين والمسافرين بأنه يحظر استيراد أو جلب شكولاتة البيضة، ليس فقط خلال موسم عطلة عيد الفصح ولكن طوال العام أيضًا.

العلكة قد تقودك إلى السجن في هذا البلد

تم حظر العلكة في سنغافورة في عام 1992 بموجب قانون مراقبة التصنيع، وقد تصل عقوبة ادخال العلكة ما بين الغرامة إلى السجن.

وجاء الحظر بعد أن بدأ عدد كبير من مستخدمي القطارات في البلاد بإلصاق العلكة المستخدمة على باب القطارات الجديدة، مما أدى إلى تعطيل الخدمة.

ولا يعتبر مضغ العلكة مخالفةً في هذا البلد، ولكن استيرادها وبيعها يعاقب عليها القانون، باستثناء حالات مثل العلكة ذات أغراض علاجية والمستخدمة في الإقلاع عن التدخين أو الخاصة بطب الأسنان.

لماذا قد تكلفك قارورة مياه معدنية غرامة 400 دولار في نيوزيلندا؟

في عام 2017، أصدرت وزارة الصناعات الأولية النيوزيلندية حظراً على استيراد نوع من المياه المعدنية يطلق عليه "المياه المعجزة"، وحذرت السياح من أنهم يخاطرون بغرامة قدرها 400 دولار إذا أحضروها إلى البلاد.

ويجلب المسافرون غالبا هذه المياه من قرية في مقاطعة دواسامو التابعة لجزيرة فيجي ويعتقد البعض أن لها قدرة علاجية تشفي من الأمراض، ومع الزخم الإعلامي الذي حظيت به، بدأ السياح في التوافد على القرية والرجوع بكميات كبيرة من هذه المياه إلى وطنهم في نيوزيلندا، الأمر الذي أثار قلق الحكومة.

وذكرت الوزارة أن السكان المحليين قد يطلقون عليها اسم المياه المعجزة، لكنها غير مُعالجة، لذا فإنها تشكل خطرا على السلامة البيولوجية لنيوزيلندا.

روسيا وحظر اللحوم

ذكرت صحيفة الأعمال الروسية فيدوموستي أن وزارة الزراعة وهيئة مراقبة سلامة الأغذية صادقتا على قانون يحظر إدخال المسافرين للحوم إلى الأراضي الروسية، والذي اقترحته في البداية الجمعية الوطنية للحوم.

وقد بدأ استيراد الطعام إلى روسيا من معظم الدول الغربية يمثل مشكلة سياسية مع بداية 2014، ورغم ذلك يعتمد الروس على قانون يسمح لهم بإدخال ما يصل إلى 5 كيلوغرام من الطعام للاستهلاك الشخصي، لكن قد يتغير الوضع قريبا.

في الصين أبسط الاغراض قد تمثل تهديدا للبلاد

أما الصين فقد وضعت قائمة طويلة بأسماء كل المواد التي تعتبر أنها يمكن أن تلحق ضررا بالمصالح السياسية والاقتصادية والثقافية للبلاد.

ومن بين الممنوعات نجد المواد المطبوعة والأفلام والصور الفوتوغرافية، مسجلات الصوت، الأفلام السينمائية أو المحملة الأشرطة الصوتية وأشرطة الفيديو والأقراص المدمجة، ووسائط التخزين لأجهزة الكمبيوتر وغيرها.

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