شاكيرا تمثل أمام محكمة إسبانية بسبب اتهامها بالتهرب الضريبي

مثلت المغنية الكولومبية شاكيرا أمام محكمة إسبانية،الخميس، للرد على اتهامات بالتهرب الضريبي، بعدما وجهت لها اتهامات من قبل الإدعاء بعدم دفع ما يصل إلى 14.5 مليون يورو كضريبة على الدخل الذي حققته بين عامي 2012 و2014.

ووصلت شاكيرا إلى محكمة اسبالوجاس دي ليوبراجات قرب برشلونة صباح يوم الخميس عبر مدخل مرأب السيارات في المحكمة لتجنب وسائل الإعلام وشوهدت لفترة وجيزة من نافذة.

ووجه المدعون الاتهامات في ديسمبر كانون الأول عن الفترة التي يقولون إن شاكيرا كانت تقيم خلالها في منطقة كتالونيا، لكن ممثلي المغنية يقولون إنها لم تعش في إسبانيا حتى عام 2015 وسددت كل التزاماتها الضريبية.

وترتبط شاكيرا (42 عاما) بمدافع نادي برشلونة جيرارد بيكيه منذ 2011 وأنجبا طفلين.

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