مدرّسة دعت لطرْد الطلبة من المهاجرين غير الشرعيين وطلبت المساعدة من ترامب!

طردت إحدى المدارس في ولاية تكساس الأمريكية مدرّسة، كتبت تغريدات إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على موقع تويتر على الانترنت، طالبة منه المساعدة في الإبلاغ عن الطلبة من المهاجرين غير النظاميين في فورث وورث، حيث تستقبل المؤسسات التعليمية أكثر من 80 ألف طالب.

واشتكت جورجيا كلارك مدرسة الإنجليزية في فورت وورث في 17 أيار/مايو الماضي من "طلبة غير شرعيين" من المكسيك، وأضافت القول إنها تحتاج حماية من اتهامات مضادة قد تستهدفها.

وقالت كلارك للمسؤولين في المدرسة إنها لم تلاحظ أن تغريداتها كانت علنية، وفق ما جاء في تقرير للمسؤولين.

وقد طردت كلارك من وظيفتها، بعد أن طالبت مجموعات مدافعة عن حقوق المهاجرين بإدانة ما أقدمت عليه المدرّسة، واتهموها بأنها تريد تحويل المدارس إلى فضاءات اعتقال. وأمام كلارك 15 يوما من أجل استئناف القرار.

وكانت كلارك بدأت بكتابة رسائلها على الانترنت قبل ثلاثة أسابيع، عندما وصفت مدرسة المنطقة بأنها "مشحونة بطلبة غير شرعيين من المكسيك، مقترحة بأنه ينبغي أن يحقق أحد في المدرسة، ويطرد الطلبة غير النظاميين المسجلين في المدرسة العمومية".

وفي تغريدة منفصلة كتبت كلارك: "أي شيء يمكنك عمله لطرد غير النظاميين من فورت وورث سيتم تقبله بكثير من التقدير".

وأضافت كلارك أنها تحتاج ضمانات لكي تبقى هويتها مجهولة بعد اتخاذ الإجراءات التي دعت إليها، وكتبت قائلة: "إن تكساس لن تحمي الواشين. المكسيكيون يرفضون احترام العلم الأمريكي".

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