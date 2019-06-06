وللناس فيما "يسرقون" مذاهب وطقوس.. سرقة جسر في روسيا طوله 23 م فمن يصدق؟

السرقات أنواع واللصوص أشكال وأذواق ولا شرط أن يحمل السارق ما خف وغلا فمن هؤلاء من عيْنُه على ما "ثقُلَ وزنه واستعصى حمْلُه".

فقد تفاجأ سكان قرية تقع في منطقة مورمانسك الروسية بسرقة أجزاء من جسر للسكك الحديدية بطول 23 مترا أواخر شهر مايو الماضي.

الجزء المختفي من الجسر يعادل وزنه 56 طنا من المواد المعدنية التي كانت تربط أطراف القرية فوق نهر أومبا، ويعتقد السكان أنه قد تم سرقته من قبل تجار المعادن بسبب حادثة مماثلة وقعت في عام 2008.

ويبقى الفاعلون مجهولي الهوية فهم لم يتركوا وراءهم أثرا يذكر رغم صعوبة القيام بأمر كهذا، مما سيعقد من مهمة الشرطة المحلية التي فتحت تحقيقا في القضية للبحث عن اللصوص.

وتداول ناشطون على المواقع التواصل الاجتماعي صورا للجسر قبل وبعد سرقته، والتي تُظهر اختفاء الجزء الذي كان مشيّدا فوق الدعامتين اللتين كانتا تشدن ا الجسر.

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