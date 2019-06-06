إدانة فيتنامي والحكم عليه بالسجن لمدة 6 أعوام بسبب منشور على فيسبوك

أدانت محكمة فيتنامية اليوم، الخميس، رجلاً وحكمت عليه بالسجن لمدة ست سنوات بتهمة نشر مواد، وصفها الادعاء، الذي تقوده جهات حكومية، بأنها "معادية للدولة".

وذكرت وكالة الأنباء الفيتنامية أن المحكمة وجهت إلى نجوين نجوك (38 عاما) تهمة "اختلاق ونشر معلومات ومواد معادية للدولة" وذلك خلال المحاكمة التي استمرت يوماً واحداً في إقليم بن تري الواقع في دلتا نهر ميكونغ.

وذكر بيان للشرطة أنها ألقت القبض على نجوك في أيلول/سبتمبر بعدما تبين أنه كتب ونشر مواد ومقاطع فيديو معادية للدولة على صفحته بموقع فيسبوك بين شهري مارس آذار وأغسطس آب من العام الماضي.

وقال البيان إنه حرض الناس أيضا على المشاركة في احتجاجات خلال شهر يونيو حزيران وفي العيد القومي لفيتنام في سبتمبر أيلول من العام الماضي. وفي كانون الثاني/يناير اتهمت فيتنام فيسبوك بانتهاك قوانينها من خلال السماح للمستخدمين بنشر تعليقات مناهضة للحكومة.

وامتنعت متحدثة باسم فيسبوك عن التعقيب على محاكمة يوم الخميس.

وذكرت وكالة الأنباء الفيتنامية أن نجوك سيوضع قيد الإقامة الجبرية في المنزل لخمسة أعوام بعد انقضاء مدة سجنه.