شاهد: مطاردة بين الشرطة البرتغالية ومشجعين إنجليز في مدينة بورتو

وقعت مواجهات بين مشجعي كرة قدم إنجليز والشرطة البرتغالية يوم أمس، الأربعاء، في وسط مدينة بورتو التي ستستضيف مباراة اليوم بين منتخبي إنجلترا وهولندا.

وقالت وسائل إعلام بريطانية إن مشجعين بريطانيين قاموا برمي زجاجات البيرة على مشجعين آخرين كانوا يتابعون مباراة البرتغال ضد سويسرا التي جرت يوم أمس الأربعاء، فقامت الشرطة بمطاردة المئات منهم في شوارع المدينة.

ويواجه المنتخب الإنجليزي اليوم نظيره الهولندي في التاسعة إلا ربع بتوقيت باريس، ضمن مواجهات النسخة الأولى لبطولة "دوري الأمم الأوروبية" التي تستضيفها البرتغال.

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