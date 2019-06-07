فيسبوك يدخل المعركة ويوقف استخدام تطبيقاته على أجهزة هواوي

فيسبوك يدخل معركة هواوي، فقد أوقف عملاق مواقع التواصل الاجتماعي إمكانية تحميل تطبيقه على أجهزتها، الشركة الصينية التي باتت تعاني من حملة كبيرة، منعتها من شراء قطع تقنية وتطبيقات أمريكية.

وفي الوقت الذي سيبقى بالإمكان لأصحاب هواتف هواوي أن يستخدموا هذه التطبيقات وتحديثاتها المستقبلية، إلا أن من يفكر باقتنائه جوال جديد من هذه الشركة، فلن يجد تطبيقات فيسبوك وانستغرام وواتساب محملة مسبقا على الجهاز، كما لن يستطيع بدوره تحميلها.

ولم يتبين فيما إذا قررت شركة تويتر القيام بهذه الخطوة أيضا.

هذه الخطوة من قبل فيسبوك من شأنها أن تضر بمبيعات هواوي، بعد أن حققت أجهزتها أكبر نسبة مبيعات خلال العام الماضي، نتيجة رواجها في الأسواق الأوروبية والآسيوية.

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شركة "ألفابيت" وهي الشركة الأم المالكة لغوغل، كانت قد صرحت مسبقا بأنها لن تتيح لهواوي استخدام برنامج أندرويد، بعد شهر أغسطس، لكن "متجر غوغل" وتطبيق الخرائط سيبقى متاحا للموديلات الحالية لأجهزة الشركة، بما فيها تلك التي لم يتم تسويقها بعد.

إلا أن قرار فيسبوك يختلف عن إجراء غوغل، فوقف التعامل مع أجهزة الشركة يسري حتى على الأجهزة التي لم يتم تسويقها بعد.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على هواوي، أكبر منتج لمعدات شبكات الهواتف المحمولة في العالم، وحاولت منعها من شراء المنتجات الأمريكية.

وطلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من حلفائها عدم استخدام الجيل الجديد من تكنولوجيا الهاتف المحمول ومعداته التي تصنعها شركة هواوي تكنولوجيز الصينية بسبب مخاوف من أنها قد تمكن الصين من التجسس على اتصالات وبيانات حساسة. وتنفي هواوي احتمال أن تكون أداة بيد المخابرات الصينية.